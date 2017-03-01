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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAPIYOR, İBB YIKIYOR

Beşiktaş Belediyesi yapıyor, İBB yıkıyor

Beşiktaş Belediyesi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki.

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Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Beşiktaş İlçesi’nin kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik değerlerini akılcı biçimde değerlendirerek, çağdaş, her alanda öncü ve marka bir kent yaratarak ve ilçemizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla karşılayarak hizmetlerine devam etmektedir.

           Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Türksan Yolu, Selviler Sokağı ve Ufuk Sokak arasında kalan, 66 pafta, 599-600-601-602-604 adalarda bulunan şahıs mülkiyetli parseller Beşiktaş Belediye Başkanlığımızca kentimizin sosyal ihtiyacını karşılamak için ilgilerinden kiralanmıştır.

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            Söz konusu parsellerde çok eski yıllardan beri parsel maliklerince kullanılan ve uydu fotoğraflarından da görüldüğü gibi mevcut yapıların olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu yapılar bu şekilde kullanılırken İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü görevlilerince hiçbir şekilde kullanımına ve yapılara müdahale edinilmemişidir. Ancak Başkanlığımızca söz konusu yerin bu şekilde kiralanmasından sonra İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü görevlileri ve Zabıta Memurları tarafından uzun yıllardır kullanılan bu yapılara hiçbir gerekçe göstermeden müdahale edilerek yıkımlar yapılmıştır. Ancak Boğaziçi öngörünüm bölgesinde sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik İBB Başkanlığınca bu şekilde yapılmış bir çok tesisler bulunmaktadır.

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            Beşiktaş Belediye Başkanlığınca kiralanan bahse konu yerde yıkılan yerlerin temizlenmesi ve kentimize yakışır bir şekilde çağdaş bir görünüm kazanması için temizlik işçilerimizin ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla yapılan imar mevzuatı kapsamında ruhsat gerektirmeyen demontabl çadırlara İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Mürdürlüğü görevlilerince tekrar hiçbir gerekçe göstermeden yasal olmayan müdahaleler yapılarak Başkanlığımızın hizmetleri engellenmektedir.

            Yukarıda bahsedilen konularda yapılan bu tür baskıların, Başkanlığımızın kentimizde ikamet eden herkese verilen hizmet anlayışımızı engellemeye yönelik olduğu tüm kamuoyunun takdirlerine sunulur. 

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