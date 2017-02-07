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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN ÇANAKKALE'YE YARDIM ELİ

Beşiktaş Belediyesi'nden Çanakkale'ye yardım eli

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale’de meydana gelen depremde evleri hasar gören ve depremde mağdur olan depremzede vatandaşları unutmadı.

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Olayın hemen ardından Beşiktaş Belediyesi afet koordinasyon ekipleri bölgeye bir tır yardım malzemesi götürdü.

Beşiktaş Belediyesi Çanakkale’de art arda meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan ve hasar gören depremzede vatandaşlarımızı unutmadı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil ve ekibi, Başkan Murat Hazinedar’ın talimatıyla derhal bölgeye gitti.  Gıda ve barınma malzemesi içeren bir tır yardım malzemesi götüren Başkan Kırışgil ve ekibi, Küçükkuyu Belediyesi ile koordineli çalışarak bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarına melhem oldu.

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