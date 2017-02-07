Beşiktaş Belediyesi'nden Çanakkale'ye yardım eli

Olayın hemen ardından Beşiktaş Belediyesi afet koordinasyon ekipleri bölgeye bir tır yardım malzemesi götürdü.

Beşiktaş Belediyesi Çanakkale’de art arda meydana gelen depremler sonrası evleri yıkılan ve hasar gören depremzede vatandaşlarımızı unutmadı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil ve ekibi, Başkan Murat Hazinedar’ın talimatıyla derhal bölgeye gitti. Gıda ve barınma malzemesi içeren bir tır yardım malzemesi götüren Başkan Kırışgil ve ekibi, Küçükkuyu Belediyesi ile koordineli çalışarak bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarına melhem oldu.