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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİK

Beşiktaş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Altı Nokta Körler Vakfı ile birlikte engelli vatandaşlar için çok özel bir etkinlik düzenliyor.

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‘’Eşitlik için Olta Atıyoruz, Engelleri Birlikte Aşıyoruz’’ projesi kapsamında engelli kadın vatandaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Arnavutköy İskelede olta atacaklar.  Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın da engelli kadın vatandaşlarla birlikte olta atacağı programa, geçtiğimiz günlerde İzmir 16.Noterine giden ve kurumda asansör olmadığı için tekerlekli sandalye ile merdivenleri çıkamayan ve kuruma çıkarılmak için görevliler tarafından ücret talep edinilen Milli Tenisçi Büşra Ün de programa katılacak.  7 Mart Salı günü (Yarın) saat 12.00’da Arnavutköy İskelede gerçekleşecek olan bu anlamlı etkinlikte aynı zamanda Başkan Hazinedar milli tenişçi Büşra Ün’e plaket taktim edecek.

Beşiktaş Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde engelli kadın vatandaşlara özel etkinlik düzenliyor. ‘’Eşitlik için Olta Atıyoruz’’ projesi kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Engelli Milli Tenisçi Büşra Ün, Altınokta Körler Vakfı üyeleri, Beşiktaş Belediyesi Engelli Başkan Danışmanı Murat Demirok ve  çok sayıda engelli kadın vatandaş katılacak. Bu anlamlı etkinlikte siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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