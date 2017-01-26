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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN USTALARA SAYGI ETKİNLİĞİ

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştireceği ’’Ustalara Saygı’’ gecesi düzenliyor. Ustalara Saygı Gecesi’nin bu seneki ilk konuğu dünyaca ünlü piyanist İdil Biret olacak.

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Beşiktaş Belediyesi, 12 yıldır gelenekselleşmiş bir şekilde devam eden ustalara saygı etkinliklerinin ilkini bu sene Fulya Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in konuk olduğu özel bir etkinlik ile başlatıyor.  26 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşecek olan etkinlikte İdil Biret’in hayatının konu olduğu belgesel gösterimi, Haliç Üniversitesi Koro’sunun geceye özel hazırladığı şarkılar ve İdil Biret ile söyleşinin olacağı bu çok özel ustalara saygı gecesine Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı, İdil Biret ve çok sayıda davetli katılacak. Ustalara saygı gecesini düzenlediğimiz bu değerli ve anlamlı gece de siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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