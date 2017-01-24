BEŞİKTAŞ KATLİAMINDAKİ O KADIN HER YERDE ARANIYOR !

Beşiktaş katliamındaki o kadın her yerde aranıyor !

Beşiktaş Vodafone Arena'nın önünde gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle birlikte hareket eden kadın terörist her yerde aranıyor.

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Polis, Beşiktaş’ta patlatılan bombalı araçtaki teröristlerle birlikte hareket eden ancak saldırıdan önce araçtan inen kadın teröristin peşine düştü Kanlı saldırıdaki sır kadının eylemin planlamasında yer aldığı ve talimatları verip ayrıldığı tespit edildiği iddia edildi.

Beşiktaş Vodafone Arena'nın önünde 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39 kişinin şehit olup 200'e yakın kişinin yaralandığı hain saldırı ile ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştığı iddia edildi.. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Canlı bombalarla gün boyu keşif yaptığı, onlara direktif ve bilgi verdiği belirlenen ve saldırının organizatörü olduğu değerlendirilen bir kadının görüntüsünü tespit eden polis, şimdi her yerde bu şüpheliyi arıyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre terörist Kadri Kılınç tarafından kullanılan bomba yüklü araç Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergâhında sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keşif çalışması yaptılar. Terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliği belirlenemeyen kadın şüpheli tarafından yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktaları tarif edildi.

KADIN TERÖRİST, MAÇKA PARKI'NDA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Olay günü saat 20.10 sıralarında, yani saldırıdan yaklaşık 1 saat 20 dakika önce bombacıların, Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan bir hamburger restoranının önünde aracı durdurdukları saptandı. Aranan kadın teröristin bu esnada araçtan indiği, ters istikamette yürüdüğü ve bir süre çevrede tur attıktan sonra Maçka Parkı'na yaya olarak girdiği ve burada izini kaybettirdiği belirlendi.

Sabah
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