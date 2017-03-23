Beşiktaş'a 3 ödül birden

1954 yılından beri okuyucularının oylarıyla yılın sporcusunu seçen Milliyet gazetesi, bu yıl 63. kez "Yılın Sporcusu" ödüllerini dağıttı. Ödül töreni Zorlu performans Sanatları Merkezi'ndeki törenle gerçekleşti.

Toplam 7 kategoride Yılın Futbolcusu, Yılın Sporcusu, Yılın Çıkış Yapan sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Paralimpik Sporcusu-Takımı, Yılın Spor adamı ve Yılın Antrenörü adı altında ödüller sahiplerini buldu.

Ödüllerde Beşiktaş, "Yılın Takımı" seçildi. Beşiktaş gecede yılın takımı dahil 3 ödül aldı.

İslam Çupi Ödülü: İsmail Gökçek

Eski Trabzonsporlu futbolcu ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'dan aldı. Hazinedar konuşmasında Trabzonspor Eski Futbolcusu ve ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'e İslam Çupi Özel Ödülünü takdim etmekten büyük onur duydum.