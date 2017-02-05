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BEŞİKTAŞ’TA FECİ ÖLÜM

Beşiktaş’ta feci ölüm

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın birinci katında yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, söndürmek için girdikleri evde yanmış cesetle karşılaştı.

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Olay saat 04.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı binanın birinci katından dumanlar geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca merdivenle daire camından içeriye girdi. İçerdeki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri evin banyosunda vücüdünun çeşitli yerlerinden yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlendi. Cansız beden Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.,

İHA
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