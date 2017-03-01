Beyaz eşyada rekor !

Ata Yatırım'ın beyaz eşya sektörü değerlendirmesine göre Ocak ayında yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştı.

Finans kuruluşlarından Ata Yatırım'ın beyaz eşya sektörü değerlendirmesinde Ocak ayında yurt içi satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştığı ortaya kondu. Araştırmaya göre 2017 sonuna kadar toplam satışın 7.8 milyon adet ile rekor kırması bekleniyor. Kasım ve Aralık 2016'daki büyüme ivmesi Ocak 2017'de de devam ederken, beyaz eşya sektöründeki fiyat artışına rağmen özel tüketim vergisinin 4 ay süreyle yüzde 6.7'den "sıfır'a indirilmesi, Şubat ayındaki pozitif görünümü destekledi. Şubat ayı yurt içi satışlarındaki büyüme oranları göz önüne alındığında, iç talepte Nisan 2017 sonuna kadar gelişme öngören Ata Yatırım, pazardaki şirketlerin kampanyalarla talebi yukarı çektiğinin de altını çizdi.

Devlet desteği olumlu etki yaptı

2017 yılı için iç satış hacmindeki büyüme tahminini yüzde eksi 1'den yüzde 4.5'e çıkaran Ata Yatırım, bu seviyenin 7.8 milyon adetlik rekor bir seviyeye işaret ettiğini belirtti. Bu yükseliş, devlet tarafından desteklenen beyaz eşya talebi ve tüketicilerin beyaz eşyalarını yenileme isteği ile açıklandı. Yeni yıl, ihracatta da hareketlilik başlattı. Ocak 2017'de ihracat satışları yıllık bazda da yüzde 3.6 artarak tüm zamanların en yüksek rakamı olan bin 356 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa pazarındaki istikrar ve diğer bölgelerdeki potansiyel büyüme de göz önüne alındığında, 2017 yılında ihracat hacimlerindeki büyümenin ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.