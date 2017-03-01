  • O fotoğraftaki kişi Adil Öksüz mü ? İşte cevabı
  • ÖKK'daki darbe girişimi davasında ilk itiraf
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BEYAZ EŞYADA REKOR !

Beyaz eşyada rekor !

Beyaz eşya sektörü değerlendirmesinde yurt içi satışlarda yüzde 24.6 arttığı ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ata Yatırım'ın beyaz eşya sektörü değerlendirmesine göre Ocak ayında yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştı.

Finans kuruluşlarından Ata Yatırım'ın beyaz eşya sektörü değerlendirmesinde Ocak ayında yurt içi satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştığı ortaya kondu. Araştırmaya göre 2017 sonuna kadar toplam satışın 7.8 milyon adet ile rekor kırması bekleniyor. Kasım ve Aralık 2016'daki büyüme ivmesi Ocak 2017'de de devam ederken, beyaz eşya sektöründeki fiyat artışına rağmen özel tüketim vergisinin 4 ay süreyle yüzde 6.7'den "sıfır'a indirilmesi, Şubat ayındaki pozitif görünümü destekledi. Şubat ayı yurt içi satışlarındaki büyüme oranları göz önüne alındığında, iç talepte Nisan 2017 sonuna kadar gelişme öngören Ata Yatırım, pazardaki şirketlerin kampanyalarla talebi yukarı çektiğinin de altını çizdi.

Devlet desteği olumlu etki yaptı

2017 yılı için iç satış hacmindeki büyüme tahminini yüzde eksi 1'den yüzde 4.5'e çıkaran Ata Yatırım, bu seviyenin 7.8 milyon adetlik rekor bir seviyeye işaret ettiğini belirtti. Bu yükseliş, devlet tarafından desteklenen beyaz eşya talebi ve tüketicilerin beyaz eşyalarını yenileme isteği ile açıklandı. Yeni yıl, ihracatta da hareketlilik başlattı. Ocak 2017'de ihracat satışları yıllık bazda da yüzde 3.6 artarak tüm zamanların en yüksek rakamı olan bin 356 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa pazarındaki istikrar ve diğer bölgelerdeki potansiyel büyüme de göz önüne alındığında, 2017 yılında ihracat hacimlerindeki büyümenin ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İHA
310
-
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !
Almanya ile kriz büyüyor !Almanya ile kriz büyüyor !
Sosyal medyayı sallayan oturuş !Sosyal medyayı sallayan oturuş !
Demet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj varDemet Akalın’dan Cansu Taşkın’a mesaj var
Bu da ABD'nin karnavalıBu da ABD'nin karnavalı
İstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulunduİstanbul'da esrarengiz olay ! Bodrum katta uçak bulundu
Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !
Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS