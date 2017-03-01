Beyaz eşyada rekor kırıldı

Yurtiçinde beyaz eşya satışları, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştı. 2017 sonuna kadar toplam 7.8 milyon adet ile rekor kırması bekleniyor.



Ata Yatırım'ın, Türkiye beyaz eşya sektörünün nabzını tuttuğu Ocak 2017 değerlendirmesine göre yurt içi satışlar yıllık bazda yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Kasım ve Aralık 2016'daki büyüme ivmesi şaşırtıcı bir şekilde Ocak 2017'de de devam ederken, beyaz eşya sektöründeki fiyat artışına rağmen özel tüketim vergisinin 4 ay süreyle yüzde 6.7'den "sıfır"a indirilmesi, Şubat ayındaki pozitif görünümü destekledi. Şubat ayı yurt içi satışlarındaki büyüme oranları göz önüne alındığında, iç talepte Nisan 2017 sonuna kadar gelişme öngören Ata Yatırım, pazardaki şirketlerin kampanyalarla talebi yukarı çektiğinin de altını çizdi.



"Devlet desteği olumlu etki yaptı"

2017 yılı için iç satış hacmindeki büyüme tahminini yüzde -1'den yüzde 4.5'e çıkaran Ata Yatırım, bu seviyenin 7.8 milyon adetlik rekor bir seviyeye işaret ettiğini belirtti. Bu yükseliş, devlet tarafından desteklenen beyaz eşya talebi ve tüketicilerin beyaz eşyalarını yenileme isteği ile açıklandı. Yeni yıl, ihracatta da ciddi bir hareketlilik başlattı. Ocak 2017'de ihracat satışları yıllık bazda da yüzde 3.6 artarak tüm zamanların en yüksek rakamı olan bin 356 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa pazarındaki istikrar ve diğer bölgelerdeki potansiyel büyüme de göz önüne alındığında, 2017 yılında ihracat hacimlerindeki büyümenin ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.