Beyaz Saray yasak getirdi

Aralarında The New York Times ve CNN gibi medya devlerinin de bulunduğu bazı yayın organlarının, Beyaz Saray'daki basın toplantılarına artık alınmayacağı öğrenildi.

Bugün yapılacağı duyurulan Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, Beyaz Saray'da bir sürprizle karşılaştı. Bazı yayın organlarının muhabirleri, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.



Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'ın yapacağı basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.



Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları.