  • Dünyayı karıştıracak iddia ! Medya kuruluşları dinlendi mi ?
  • ORGENERAL AKAR'DAN EL BAB AÇIKLAMASI
  • İmam nikahı kıydığı eşi nüfusta teyzesi çıktı !
  • Beşiktaş'ın rakibi belli oldu !
  • Tacizcisiyle aynı evde kalıyor

BEYAZ SARAY YASAK GETİRDİ

Beyaz Saray yasak getirdi

Beyaz Saray, aralarında The New York ve CNN gibi medya kuruluşlarınında olduğu bazı yayın organlarına yasak getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aralarında The New York Times ve CNN gibi medya devlerinin de bulunduğu bazı yayın organlarının, Beyaz Saray'daki basın toplantılarına artık alınmayacağı öğrenildi.

Bugün yapılacağı duyurulan Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, Beyaz Saray'da bir sürprizle karşılaştı. Bazı yayın organlarının muhabirleri, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.

Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'ın yapacağı basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.

Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları.

331
-
Bilal Erdoğan'ın gemileri satıldıBilal Erdoğan'ın gemileri satıldı
''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''
Umre için gitti, hayatı değiştiUmre için gitti, hayatı değişti
Aliyev'in eşiyle ilgili kararı ülkeyi karıştırdıAliyev'in eşiyle ilgili kararı ülkeyi karıştırdı
Türkiye'den NATO'ya: Artık geri çekilinTürkiye'den NATO'ya: Artık geri çekilin
Bakan Bozdağ'dan ByLock açıklamasıBakan Bozdağ'dan ByLock açıklaması
CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"
Caner Erkin'den Asena için inanılmaz sözlerCaner Erkin'den Asena için inanılmaz sözler
Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajıBaşbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS