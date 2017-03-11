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BEYAZ SARAY'A GİZLİCE GİRMEYİ BAŞARDI

Beyaz Saray'a gizlice girmeyi başardı

Beyaz Saray'a kaçak yollarla giriş yapan sırt çantalı şahıs yakalandı.

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ABD gizli servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da bulunduğu esnada, güvenlik çitlerini aşarak, Beyaz Saray'a giriş yapan sırt çantalı bir adamın tutuklandığını açıkladı. 

ABD gizli servisi Beyaz Saray'a giriş yapanın, 42 yaşında Omar Gonzales adlı kişi olduğunu aktardı. Ayrıca ABD gizli servisi şahsın, Beyaz Saray'ın güneyinde olaysız bir şekilde tutuklandığını ve sırt çantasında herhangi bir tehlikeli materyalin bulunmadığını aktardı.

Omar Gonzales daha öncede, 2014 yılında kuzey yönünden Beyaz Saray'a giriş yapmak isterken, 9 santimetrelik katlanabilir bıçakla yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

İHA
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