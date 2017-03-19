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BEYAZ SARAY'DA BOMBA PANİĞİ

Beyaz Saray'da bomba paniği

ABD'de Beyaz Saray'ın girişinde bomba paniği yaşandı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray giriş kontrol noktasında aracında bomba olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı. Beyaz Saray çevresindeki bombalı saldırı tehdidi üzerine ABD Gizli Servisi, FBI elemanları ve polis sayısı birkaç katına çıkarılırken Beyaz Saray'a çıkan bazı sokak ve caddeler de ulaşıma kapatıldı.

DHA
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