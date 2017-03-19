Beyaz Saray'da bomba paniği

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray giriş kontrol noktasında aracında bomba olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı. Beyaz Saray çevresindeki bombalı saldırı tehdidi üzerine ABD Gizli Servisi, FBI elemanları ve polis sayısı birkaç katına çıkarılırken Beyaz Saray'a çıkan bazı sokak ve caddeler de ulaşıma kapatıldı.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS