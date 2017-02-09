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BEYAZ SARAY'DA TÜRKİYE SORULARI

Beyaz Saray'da Türkiye soruları

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Trump ile Erdoğan görüşmesi ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Salı gecesi gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Spicer, Başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, görüşmenin ayrıntılı içeriğine ilişkin bilgi vermedi ve dün yaptıkları açıklamanın dışında söylenecek bir şey olmadığını ifade etti. Toplantının başında Trump-Erdoğan görüşmesine değinen Spicer, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stratejik ortak ve NATO müttefiki olarak ABD'nin Türkiye'ye olan desteğini aktardı. IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin katkılarından dolayı memnuniyetini iletti" dedi.

Daha sonra konuya ilişkin sorular alan Spicer, bu soruları yanıtlamaktan kaçındı. Spicer, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka'yı geri alma konusunda ABD'nin Türkiye ile görüş birliğine vardığını söyledi. Telefon görüşmesinde Başkan Trump'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediğini açıklayabilir misiniz?" sorusunu "Açıklayamam. Yaptığımız yazılı açıklama bu görüşmeye ilişkin yapmak istediğimiz açıklamadır" diye yanıtladı. Spicer, telefon konuşmasının içeriğine yönelik soruya da aynı yanıtı verdi. Spicer, Trump'ın CIA Başkanı Mike Pompeo'yu Türkiye'ye gönderip göndermediğine yönelik soruya verdiği yanıtta da "CIA Başkanını az önce gördüm. Öyle bir şey olduysa, son bir saat içinde değil" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Telefon görüşmesinde Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Fethullah Gülen'in iade edilmesi konusu konuşuldu mu?" sorusuna da "Yapılan yazılı açıklamadan başka bir şey yok şu an için" karşılığını verdi.

Öte yandan, Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili karar verici kurumlardan biri olan Adalet Bakanlığı'na, Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Jeff Sessions getirildi. ABD Senatosu, 47'ye karşı 52 oyla Sessions'un Adalet Bakanı görevine getirilmesini onayladı.

DHA
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