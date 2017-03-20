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BEYAZ SARAY'DAN MERKEL AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan Merkel açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel'in tokalaşma krizi ile ilgili açıklama yaptı.

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Beyaz Saray, geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaşanan tokalaşma krizine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Trump'ın soruyu duyduğunu sanmıyorum" dedi.

Merkel'in geçen haftaki Washigton ziyareti bitti ancak yankıları sürüyor. Ziyaretten geriye kalan en önemli detay ise Merkel ile Trump arasında yaşanan 'tokalaşma' kriziydi.

Trump Merkel'in elini ilk karşılamada sıksa da iki liderin görüşme sonrası Beyaz Saray'da katıldığı fotoğraf çekimi sırasında gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istedi. Ancak Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' şeklindeki sorusuna kayıtsız kaldı. 

Trump kameralara bakmayı sürdürdü. Dünyada yankı bulan bu görüntü Almanya'da da büyük tepki çekti. 

BEYAZ SARAY'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Eleştirilerin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili çok kısa bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben onun (Trump) soruyu duyduğunu sanmıyorum" dedi.

Ancak açıklama kamuoyu tarafından yeterince tatmin edici bulunmadı.

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