Beyaz Saray'dan şoke eden Küba açıklaması

Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Şu anda ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarının tümünün gözden geçirilmesi işinin ortasındayız" dedi.

Spicer, İran'a balistik füze denemesi sonra uygulanma kararı alınan ekonomik yaptırımlara da değindi.

Sözcü 'yaptırımların zamanlamasına füze denemesine karşılık verme amacıyla karar verilse de yaptırımlar üzerinde daha önce üzerinde düşünüldüğünü' belirtti.