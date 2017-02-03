BEYAZ SARAY'DAN ŞOKE EDEN KÜBA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan şoke eden Küba açıklaması

Beyaz Saray, ABD'nin Küba ile tüm politikalarını gözden geçireceğini açıkladı.

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Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Şu anda ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarının tümünün gözden geçirilmesi işinin ortasındayız" dedi.

Spicer, İran'a balistik füze denemesi sonra uygulanma kararı alınan ekonomik yaptırımlara da değindi.

Sözcü 'yaptırımların zamanlamasına füze denemesine karşılık verme amacıyla karar verilse de yaptırımlar üzerinde daha önce üzerinde düşünüldüğünü' belirtti.

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