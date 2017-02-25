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BEYAZ SARAY'DAN TRUMP'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE DESTEK

Beyaz Saray'dan Trump'ın özel kalem müdürüne destek

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Priebus'un gerçeği yansıtmayan haberlerin aksini ispat etmek için FBI Başkanı Comey'in yardımını istemekten başka neredeyse hiçbir şansının olmadığını söyledi.

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Beyaz Saray, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'den, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmalarının geçmişte sıklıkla Rus istihbaratçılarla iletişime geçtiği yönündeki haberlere açıkça itiraz etmesini isteyerek güvenlik duvarını aşmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'ı korudu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Priebus'ın, geçen yıl başkanlık kampanyası sırasındaki temaslarla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan haberlerin aksini ispat etmek için Comey'in yardımını istemekten başka neredeyse hiçbir şansının olmadığını söyledi.

Spicer, konuyla ilgili olarak, "Başka ne yapabilirdik bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Sözcü, New York Times'ta çıkan bir haberin doğruluğu konusunda önce FBI'ın Beyaz Saray ile görüşmek istediğini, daha sonra Priebus'un, FBI Başkanı Comey ve Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'den haberi açıkça kınamalarını talep ettiğini, Comey ve McCabe'nin bu isteği geri çevirdiğini kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığının mevcut uygulamaları, Beyaz Saray ve FBI'ın karara bağlanmamış soruşturmalarda iletişimini sınırlıyor.

AA
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