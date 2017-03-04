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BEYAZ TV'YE ÖZÜR DİLETEN SKANDAL

Beyaz TV'ye özür dileten skandal

Beyaz TV'de yayınlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda, şehit özel harekatçılar için "kömür oldular" ifadesi kullanılınca ortalık karıştı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Beyaz TV'de konuk olarak katıldığı Dinamit adlı programda büyük bir skandala imza atıldı. Beyaz TV, Gökçek'in 15 Temmuz darbe girişimini yorumladığı sırada, 15 Temmuz darbse girişimi sırasında şehit olan özel harekatçılar için '52 Özel Harekatçı kömür oldu' KJ'si kullandı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Programın sunucusu Latif Şimşek, sosyal medyadan gelen yoğun tepki üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Şimşek, bu KJ'nin atılmasının nedeni ve soruşturulmasını bizzat takip edeceğini ve elinden geleni yapacağını belirtti.  Programda konuk olan ve aynı zamanda kanalın sahibi olan Melih Gökçek ise şu açıklamayı yaptı: "Ben atılan bombanın verdiği hasarın büyüklüğünü belirtmek için 'oradaki her şey bombanın tesiri ile yandı ve kömür oldu' dedim. Şehit ailelerinden özür diliyoruz. Bu KJ'nin verilmesi büyük bir hata. Bunun hesabını soracağız."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Beyaz TV'deki skandal görüntü, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan 52 Özel Harekatçıyla ilgili verilen KJ'ye çok sert tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, attıkları tweetler ile olaya tepki gösterdi.

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