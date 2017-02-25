Beyaz’da Halit Ergenç rüzgarı esti

Yeni film projesi İstanbul Kırmızı filminde Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür ile bir araya gelen Halit Ergenç, önceki akşam Beyaz Show’un konuğu oldu. Müzisyen kimliğiyle de bilinen Ergenç, Beyaz’ın ısrarları karşısında mikrofonu eline alarak ‘Sensiz Saadet Neymiş’ adlı şarkıyı söylediği anlar kameralara böyle yansıdı. Ergenç’in performansı da büyük beğeni kazandı.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS