  • Ak Parti'nin tanıtım toplantısına kim katılmadı ?
  • Amerika'dan teröristlere alçak yardım
  • Gökçek'ten bomba iddia !
  • AK Parti referandum startını verdi !
  • On binlerce dijital veri inceleniyor !

BEYAZ’DA HALİT ERGENÇ RÜZGARI ESTİ

Beyaz’da Halit Ergenç rüzgarı esti

Halit Ergenç söyledi, stüdyoyu dolduran konuklar büyülendi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yeni film projesi İstanbul Kırmızı filminde Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür ile bir araya gelen Halit Ergenç, önceki akşam Beyaz Show’un konuğu oldu. Müzisyen kimliğiyle de bilinen Ergenç, Beyaz’ın ısrarları karşısında mikrofonu eline alarak ‘Sensiz Saadet Neymiş’ adlı şarkıyı söylediği anlar kameralara böyle yansıdı. Ergenç’in performansı da büyük beğeni kazandı.

358
-
Darbe sanığı yarbaylar birbirine girdiDarbe sanığı yarbaylar birbirine girdi
"Halka ilk kez soruluyor...""Halka ilk kez soruluyor..."
Yazdıkları senaryo başlarına iş açtıYazdıkları senaryo başlarına iş açtı
Polisi şehit eden darbeci o çıktı !Polisi şehit eden darbeci o çıktı !
Erbakan'ı anma gecesine büyük sürprizErbakan'ı anma gecesine büyük sürpriz
Yunanistan'dan bir skandal daha !Yunanistan'dan bir skandal daha !
Orta sahada cep telefonu bulunduOrta sahada cep telefonu bulundu
Cin duasıyla define avı !Cin duasıyla define avı !
Görenleri hayrete düşüren görüntüGörenleri hayrete düşüren görüntü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS