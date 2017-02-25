Beyaz’da Halit Ergenç rüzgarı esti

Yeni film projesi İstanbul Kırmızı filminde Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür ile bir araya gelen Halit Ergenç, önceki akşam Beyaz Show’un konuğu oldu. Müzisyen kimliğiyle de bilinen Ergenç, Beyaz’ın ısrarları karşısında mikrofonu eline alarak ‘Sensiz Saadet Neymiş’ adlı şarkıyı söylediği anlar kameralara böyle yansıdı. Ergenç’in performansı da büyük beğeni kazandı.