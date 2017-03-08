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BEYAZ'DAN ALEYNA TİLKİ ÖNLEMİ !

Beyaz'dan Aleyna Tilki önlemi !

Aleyna Tilki'yi programına konuk eden Beyaz frikik vereceğini anlayınca önlem aldı...

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Programında konuk ettiği Aleyna Tilki'nin frikik vereceğini anlayan yılların kurdu Beyazıt Öztürk, eliyle anında önlem aldı. İşte Beyazıt Öztürk'ün o hareketi...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Aleyna Tilki'nin konuk olduğu Beyaz Show'da yaşanan ilginç bir olay ekrana getirildi.
 
BEYAZ, ELİYLE FRİKİĞİ ÖNLEDİ
 
Programın bitişinde hayranları ile fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, bu esnada giydiği mini etekli kıyafetle rahat tavırlar sergiliyordu. Bu esnada durumu fark eden Beyazıt Öztürk, Aleyna Tilkin'nin yanına geçerek eliyle frikik vermesini engelledi.
 
KAMERALAR KAYITTAYDI
 
Bu anlar o esnada Aleyna Tilki'yi görüntüleyen bir hayranı tarafından anbean görüntülendi.

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