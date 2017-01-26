''Beyaz'la ceheneme bile giderim''

Şarkcı Simge Sağın, Radyo Müzik'e yaptığı açıklamada "Beyazıt Öztürk Almanya turnemiz müthişti. Beyaz beni cehenneme çağırsa giderim" diye konuştu.

Popçu Simge Sağın, Uludağ'da düzenlenen gençlik festivali 'Selfy VVhitefest 2017'de konser verdi. Dans konusunda Hadise'yi örnek aldığını söyleyen Simge Sağın, "Türkiye'de bu işi en iyi yapanlardan biri o. Hadise'ye yetişmem için 10 fırın ekmek yemem lazım" dedi Simge Sağın, Radyo Müzik'e yaptığı açıklamada da "Beyazıt Öztürk Almanya turnemiz müthişti. Beyaz beni cehenneme çağırsa giderim" diye konuştu.