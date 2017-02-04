YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BEYOĞLU'NDA 50 ARACIN LASTİĞİNİ PATLATTILAR

Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini patlattılar

Beyoğlu'nda sokakta park halindeki 50'ye yakın aracın lastikleri patlatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Hacızeynel Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki 50'ye yakın otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. Saldırganlar araçlardan bazılarının dikiz aynalarını da kırdı.

SABAH KALKTIKLARINDA GÖRDÜLER

Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu gördü. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bazı otomobil sahipleri lastiklerini kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazı vatandaşlar ise lastikçi çağırdı. Ömer Burgaz isimli araç sahibi "Sabah kalktık ve geldik aracımın lastikleri kesilmiş. Lastikçi çağırdık. Komple bütün sokaktaki araçların lastiklerini kesmişler" diye konuştu. Sokak sakini Vedat Erdoğan, "Boydan boya arabaların lastiklerini bıçaklamışlar. 40-50 aracın lastiklerine bıçak sokup çıkarmışlar" dedi.

"ALIYOR ELİNE BIÇAĞI MİLLETİN CANINI YAKIYOR"

Mahallede esnaf olan Ali Coşkun "Sabah kalktık geldik buraya tekerler patlak. Komşunun arabasının tekeri iki tanesi birden patlamış, bizim arabanın tek tekeri patlamış. Artık insanlar şaşkın bir şekilde bakıyor. Bundan iki sene önce de buna benzer bir şey olmuştu. Alıyor eline bıçağı canı sıkılıyor boydan boya geçerken milletin canını yakıyor. "Evimin önünde park yeri yok" diye dükkanımın önüne park etmiştim. Sabah geldim komşu "Tekerim patlak" dedi" ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini patlattılar

DHA
686
''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?
"FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü""FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü"
Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...
FETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandıFETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandı
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
Ahmet Türk hakkında karar verildiAhmet Türk hakkında karar verildi
Başbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepkiBaşbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepki
32 sanığın şirketlerine kayyum atanacak32 sanığın şirketlerine kayyum atanacak
ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS