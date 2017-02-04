Beyoğlu'nda 50 aracın lastiğini patlattılar

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Hacızeynel Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Park halindeki 50'ye yakın otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. Saldırganlar araçlardan bazılarının dikiz aynalarını da kırdı.

SABAH KALKTIKLARINDA GÖRDÜLER

Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu gördü. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bazı otomobil sahipleri lastiklerini kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazı vatandaşlar ise lastikçi çağırdı. Ömer Burgaz isimli araç sahibi "Sabah kalktık ve geldik aracımın lastikleri kesilmiş. Lastikçi çağırdık. Komple bütün sokaktaki araçların lastiklerini kesmişler" diye konuştu. Sokak sakini Vedat Erdoğan, "Boydan boya arabaların lastiklerini bıçaklamışlar. 40-50 aracın lastiklerine bıçak sokup çıkarmışlar" dedi.

"ALIYOR ELİNE BIÇAĞI MİLLETİN CANINI YAKIYOR"

Mahallede esnaf olan Ali Coşkun "Sabah kalktık geldik buraya tekerler patlak. Komşunun arabasının tekeri iki tanesi birden patlamış, bizim arabanın tek tekeri patlamış. Artık insanlar şaşkın bir şekilde bakıyor. Bundan iki sene önce de buna benzer bir şey olmuştu. Alıyor eline bıçağı canı sıkılıyor boydan boya geçerken milletin canını yakıyor. "Evimin önünde park yeri yok" diye dükkanımın önüne park etmiştim. Sabah geldim komşu "Tekerim patlak" dedi" ifadelerini kullandı.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.