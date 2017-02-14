Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri arttırıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar Saat 16.00'dan itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü. Tarlabaşı Bulvarı'nda şüpheli görülerek durdurulan otomobiller tek tek aranırken içerisindekiler kimlik kontrolünden geçiriliyor.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden dün akşam yapılan açıklamada "Yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.