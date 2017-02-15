Beyoğlu'nda sokak ortasında tabut paniği

Beyoğlu Taksim-Dolapdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında kaldırımda tabut şeklinde bir kutu olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra uzaman ekibe haber verdi. Bomba imha uzmanının fünye yerleştirdiği kutu büyük bir gürültüyle patlatıldı. Şüpheli kutudan gazete parçaları çıktı. Kutuda bomba olmadığının anlaşılması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı.
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