YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BEYOĞLU'NDAKİ ÇATIŞMA KAMERADA

Beyoğlu'ndaki çatışma kamerada

Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, güvenlik kameralarına yansıdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beyoğlu Mis Sokak'ta Cumartesi sabaha karşı meydana gelen olayda biri polis memuru 4 kişi yaralanmıştı. Bir eğlence mekanında başlayan tartışmanın büyüyerek sokağa taşmasıyla yaşanan çatışma, güvenlik kameralarına da yansıdı. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma görüntüleri sokakta kaçan insanlarla başlıyor. Ardından kameranın kayıt ettiği alan içerisine giren bir kişi silahla kaçanlara ateş ediyor. Bu sırada karşı taraftaki gruptan zanlılar da silahla karşılık veriyor. Yaşanan çatışmada vurulan zanlı, kendisini bir kapının girişine atıyor. Olayın ardından çevredekiler vurulan kişiye yardım etmeye çalışıyor

İHA
172
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
Yeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdüYeşim Salkım tecavüz iddiasından sonra ateş püskürdü
Satanist cinayette şok raporSatanist cinayette şok rapor
Trump'a Kuran okuyan imam konuştuTrump'a Kuran okuyan imam konuştu
''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler''Hayır'' diyen Abdüllatif Şener'den olay sözler
Caner Erkin'den Asena hamlesiCaner Erkin'den Asena hamlesi
Esad ile ilgili şok iddiaEsad ile ilgili şok iddia
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS