İkiz bebeklerine hamile olan ünlü şarkıcı Beyonce’nin oyuncak bebeği yapıldı. 35 yaşındaki ABD’li şarkıcının Brezilya’da üretilen oyuncak bebeği, Grammy ödül töreninde sahne aldığında hamile göbeğini ortaya çıkaran cesur kostümü taklit edilerek yapıldı.

Beş günde hazırlanan oyuncak bebeğin kostümünde altın zincirler, küpeler ve teller kullanıldı.

Beş yaşında Blue Ivy adında bir kızı olan Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte ikiz bebek beklediğini geçen ay Instagram’dan fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.

Beyonce, “Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemiz iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz - Carter Ailesi” notunu yazmıştı.

Beyonce, hamileliğini duyurduktan sonra 2017 Grammy gecesinde sergilediği sahne performansıyla büyük beğeni toplamıştı.