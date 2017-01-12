Bharara, Zarrab'tan sonra o ismin peşine düştü

Ban Ki–Moon’un yeğeni New York’ta gözaltına alındı. Ban’ın kardeşi Ban Ki- sang ve oğlu Joo Hyun Bahn (Dennis), rüşvet vermek Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Yasasını (FCPA) ihlal etmek, kara para aklama, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanacaklar.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, görevini 1 Ocak’ta yeni genel sekreter Antonio Guterres’e devreden eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban’ın kardeşi ve yeğeni ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddiaları uluslararası diplomasi camiasında şok etkisi yarattı.

5 MİLYON DOLARA ANLAŞTILAR

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesine göre, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un kardeşi ve yeğeni, Vietnam'da Hanoi kentindeki 72 katlık 800 milyon dolar değerindeki bir ticari gökdelen projesine yatırımcı bulmak için Güney Koreli şirketle 5 milyon dolarlık komisyon karşılığı anlaştı.

Projeye para bulmaya çalışan Ban ailesinin fertleri iddianamede ismi belirtilmeyen bir Ortadoğu ülkesinin devlet fonlarını usulsüz bir şekilde aracı oldukları yatırım için kullanmak istedi.

İddianameye göre Ban ailesinin fertleri, Ortadoğu ülkesinin devlet fonlarını Vietnam’daki ticari emlak projesine yatırım yapmasını sağlamak için bu ülkedeki yetkililere rüşvet vermeyi planladığı da iddia edildi.

RÜŞVET ARACISI BAN AİLESİNİ DOLANDIRDI

39 sayfadan oluşan iddianameye göre Ban ve oğlu Ortadoğulu hükümet yetkililerine rüşvet vermek için aracı olan Malcom Harris adlı kişiye 500 bin dolar verdiler. Ayrıca iki milyon dolar daha ödeyeceklerini belirttiler. Rüşveti Ortadoğu’lu yetkililere vereceğini taahhüt eden Harris bu parayı cebine attı.

İddianamede Ban ve oğlunun Birleşmiş Milletler Genel kurul toplantısı için New York'u ziyareti sırasında ismi açıklanmayan Ortadoğu ülkesinin devlet başkanıyla olan anlaşmayı görüşmek üzere bir toplantı düzenlemeyi denediği iddia edildi.

BHARARA : ‘NEW YORK’A ULUSLARARASI YOLSUZLUĞU GETİRENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ’

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara Birleşmiş Milletler’de şok etkisi yaratan iddianameyle ilgili şunları söyledi: "Baba-oğul sanık Ban Ki Sang ve Joo Hyun Bahn, Vietnam'da 72 katlı bir gökdelen için 800 milyon dolarlık bir anlaşmayı bitirmek için bir yabancı yetkiliye rüşvet teklifinde bulundu. Fakat Malcolm Harris, rüşvet parasını aldı ve cebine attı. Bu iddia edilen rüşvet ve dolandırıcılık planı dürüst ve şeffaflığa inanan herkesi rahatsız ediyor. New York'a uluslararası yolsuzluk getirenlerin Amerikan adalet ve güvenlik güçlerine yakalanacağını hatırlatırım" dedi.

FBI Direktörü Yardımcısı Stephen Richardson konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, " Yolsuzluk ve rüşvet ABD ve yurtdışında adil, rekabetçi bir ekonomik sistemin bütünlüğünü ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bu dava, ülkemize giren yabancı yolsuzluklarla mücadele etme konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, Türkiye'de adı yolsuzluklara karışan ve geçen yıl Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın davasına da bakıyor.