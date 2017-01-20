''Bİ DAHAKİ SEFERE DERİ GİYSİLİ KIRBAÇLI ADAMI DA GETİRSİN''

''Bi dahaki sefere deri giysili kırbaçlı adamı da getirsin''

Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın TBMM'deki kelepçeli eyleminin ardından sosyal medya da karıştı.

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ATV Avrupa kanalında Avrupa'da Gündem programının sunucusu ve Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın TBMM'de MHP'li vekillerin 'evet' tavrına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği ve Meclis kürsüsündeki mikrofonlara kendini kelepçelediği eylemi ile alakalı bir paylaşımda bulundu.

Uğur, sosyal medyadaki paylaşımında Aylin Nazlıaka için "Aylin Nazlıaka'nın kelepçe fantezisi. Bi dahaki sefere deri giysili kırbaçlı adamı da getirsin yanında. Çok eğlenceli olur" ifadelerini kullandı. Kendisine tepki gösterenlere ise bir sonraki paylaşımında Uğur, "CHP'li ve solcu sapıklar, kadını ve erkeği hepsi birden ağız dolusu küfürlerle saldırıyor. Ağızları lağım çukuru. Sözümüz turnusol kağıdı" dedi. Yaşanan arbedenin ve Nazlıaka'nın eyleminin sona ermesinden sonra Fuat Uğur, sosyal medya hesabında bu sefer de "Fantezi sona erdi." paylaşımında bulundu.

Uğur'un yanı sıra bir başka gazeteci Ömer Turan ise, "Meclis sizin kişisel fantazilerinizi gerçekleştireceğiniz bir yer değildir. Kelepce ya da kırbaç, gidin evinizde yapın, meclisi kirletmeyin" dedi.

Nazlıaka'nın eylemi sırasında AK Partili vekillerin müdahalesini engellemeye çalışan HDP'li Pervin Buldan yaralanıp hastaneye kaldırılırken, CHP'li Şafak Pavey'in de protez kolu çıktı. 

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