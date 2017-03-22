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BIÇAKLI KİŞİNİN VURULMA ANLARI

Bıçaklı kişinin vurulma anları

Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarında bıçakla gelen kişi polis tarafından böyle vuruldu.

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Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarında çantasını aratmak istemeyen bir kişi, polise bıçakla saldırmak istemesi üzerine, polis tarafından vuruldu.

Diyarbakır'da merkez Bağlar İlçesi'nde bugün DBP, DTK ve HDP'nin organizasyonu ile Nevruz kutlamasının yapıldığı alana sabah elinde bıçakla girmek isteyen ve sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldü.

Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar İlçesi'ndeki Nevruz Parkı'na gelmeye başladı. Yaklaşık 5 bin polisin güvenlik önlemi aldığı ve çevresi bir gün önceden bariyerlerle çevrilen alana sabah saatlerinde kontrol noktalarından birinden girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi, polisle tartıştı. Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Geçen yıllarda halkın belediye otobüsleriyle ücretsiz taşındığı nevruz alanına bu yıl herkes kendi imkanlarıyla geldi. Polis, nevruz alanına girenlerin yanlarında yasa dışı hiç bir pankart ve afiş, bayrak sokmasına izin vermezken, alandaki platform ve direklere de hiç bir yasa dışı pankart ve bayrağın asılmasına izin vermedi.

Diyarbakır nevruz kutlaması için polis 2 gündür 124 bin metrekarelik alanın içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, dalgıç polislerin de Nevruz Parkı çevresindeki kanalizasyonda patlayıcı araması yaptığı öğrenildi.

Alana 5 farklı noktada girenlerin alana sadece üzerinde referandum için hazırlanan farklı renklerde olan ve üzerinde Kürtçe Na (Hayır) yazan flama taşımalarına izin verildi.

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