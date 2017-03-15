Bikini fitness şampiyonu ikinciden şikayetçi

Bikini fitness kategorisinde Türkiye birincisi olan Derya Mutlu, aynı şampiyonada ikinci olan Merve Karakaya hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Karakaya’nın 2 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen 2016 Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım seçmeleri 14-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 500'ün üzerinde sporcu ter döktü. Kadın sporcuların mücadele ettiği bikini fitness disiplininde İzmirli Derya Mutlu birinci, Merve Karakaya ise ikinci oldu. Daha önce 6 kez Türkiye şampiyonu olan Mutlu yarışma sonrası, ikinci Merve Karakaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı görünce gözlerine inanamadı.

KALÇASIYLA DALGA GEÇTİ



Merve Karakaya instagram hesabında bir fotoğraf paylaşıp, "Hakkım ikincilik olsaydı önünde saygıyla eğilir tebrik ederdim. Her ne kadar orada izleyen herkes her şeyi görmüş, duymuş olsa da bu sonucu değiştirmiyor. Maalesef yürüyüşü çeyrek, dönüşler form, hepsi ortada. Özellikle ikinci kıyasta ... olmayan kalça pozisyonlarını çıkarırsın. Yazılacak çok şey var daha aslında ama tek söyleyeceğim sen podyumda benimle yarışırken türlü türlü oyunlarla birinci olursun" yazdı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberien göre; Derya Mutlu avukatı Mehmet Bülent Ötkün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcı, şüpheli Merve Karakaya hakkında iddianame hazırladı. Karakaya önümüzdeki günlerde hakaret suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.