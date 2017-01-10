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BİN POLİSLE BÜYÜK OPERASYON

Bin polisle büyük operasyon

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bin polisle 57 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona özel harekat ve helikopterle havadan destek verilirken, narkotik köpekleri evlerin içinde arama yaptı. Operasyonda toplam 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ton 157 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Bin polisle büyük operasyon

Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

İHA
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