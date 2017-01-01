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BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK ZİRVESİ

Binali Yıldırım başkanlığında güvenlik zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki gece kulübüne ilişkin düzenlenen saldırıya yönelik aldığı brifing sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ortaköy'deki saldırıya ilişkin aldığı brifing sona erdi. Saat 12.45'te Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşen brifing toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

İHA
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