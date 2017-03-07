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BİNGÖL'DE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bingöl'de 6 terörist öldürüldü

Bingöl Valiliği, kırsalda yapılan operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında devam eden Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 operasyonu kapsamında, öldürülen terörist sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı. Devam eden operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Bayrak-41 operasyonunun bir parçası olarak icra edilen Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 operasyununda 7 mart 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma neticesinde 6 erkek bölücü terör örgütü mensubu, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kaleşnikov piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

DHA
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