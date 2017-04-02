Bingöl'de bu bölgelere girmek yasak

Bingöl'deki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları saldırıların kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi. Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nun Horivanik ve Tahkim, Kırköy ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu'nun Akımlı Yaylasında 17 Martta ilan edilen özel güvenlik bölgesi süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığı kaydedildi.