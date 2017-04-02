SON DAKİKACUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI

BİNGÖL'DE BU BÖLGELERE GİRMEK YASAK

Bingöl'de bu bölgelere girmek yasak

Bingöl'de 7 ilçede 23 alandaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bingöl'deki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda  yaptıkları saldırıların kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde  etkilediği belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı  ifade edildi.  Açıklamada,  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu  uyarınca Merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve  Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey,  Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman,  Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nun  Horivanik ve Tahkim, Kırköy ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal  bölgeleri, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile  Yedisu'nun Akımlı Yaylasında 17 Martta ilan edilen özel güvenlik bölgesi  süresinin 15 Nisan'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

323
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS