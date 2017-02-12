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BİNLERCE CAFERİ BÖYLE UĞURLADI

Binlerce Caferi böyle uğurladı

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde hayatını kaybeden Türkiye Caferilerinin önde gelen isimlerinden Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı Hamit Turan'ı binlerce kişi uğurladı.

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu 10 Şubat’ta kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde hayatını kaybeden Türkiye Caferilerinin önde gelen isimlerinden Selahattin Özgündüz’ün yardımcısı ve Zeynebiye Cami imamı olan Hamit Turan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Halkalı’da bulunan Zeynebiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Irak ve İran’dan da din adamları da katıldı. Küçükçekmece Kaymakamı ile müftüsü de törende bulundu. Törenin düzenleneceği alana gelenler, polis kontrolünden geçirildikten sonra içeriye alındı.

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Tören öncesi Halkalı da toplanan binlerce Caferi, ağıtlar yaktı. Gözyaşları döktü.

Cenaze namazını ise Caferi lider, Selahattin Özgündüz kıldırdı. Turan’ın cenazesi, törenin ardından Kanarya Mezarlığı’nda defnedildi.

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