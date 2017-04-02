Binlerce ''caretta caretta'' yavrusu denize kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 5 özel çevre koruma bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda geçen yıl 91 bin 242 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, caretta caretta ve flamingolar gibi nesli tehdit ve tehlike altında olan canlı türlerini korumaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

DENİZE ULAŞTUIRILDI

Bakanlığın verilerine göre, geçen yıl 5 özel çevre koruma bölgesinde yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda Göksu bölgesinde 100 yuvadan 2 bin 508, Fethiye-Göcek bölgesinde 112 yuvadan 5 bin 550, Patara bölgesinde 254 yuvadan 11 bin 605, Belek bölgesinde 11 bin 126 yuvadan 41 bin 962, Köyceğiz-Dalyan bölgesinde de 658 yuvadan 29 bin 617 caretta caretta yavrusu denize ulaştırıldı.Denize ulaşan yavruların toplam sayısı 2016'da 91 bin 242 olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla 2014'te denize ulaşan yavru sayısı 56 bin 522, 2015 'te ise 68 bin 140 oldu.

FLAMİNGOLAR DA KORUNUYOR

Bakanlıkça, Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesinde geçen yıl başlatılan "Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında kuluçkadan çıkan yavru flamingo sayısı da 9 bin 564 olarak tespit edildi.Flamingolara yönelik gözlemlerde yavruların gelişim dönemlerini sağlıklı şekilde tamamlayarak doğayla buluştukları saptandı.Bakanlık, flamingolara yönelik çalışmalarını bu yıl da devam ettirecek.