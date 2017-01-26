BİNLERCE EMEKLİYE MÜJDE: ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK

Binlerce emekliye müjde: Ödemeler bugün yapılacak

SGK emekli, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının ödenmesinin bugün yapılacağını duyurdu.

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2016 yılına ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farkları ödemeleri bugün yapılacak.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 79'uncu maddesi gereğince harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016 yılına ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek bugün ödenecek. Bu kapsamda yer alan 57 bin 69 kişiye yapılacak toplam ödeme ise 113.655.140,42 TL. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2.113,28 TL ile 3.842,32 TL arasında değişiyor.

İHA
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