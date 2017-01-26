CANLI MAÇKAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ / MÜTHİŞ MÜCADELE
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BİNLERCE KİLO HAMSİYE EL KONULDU !

Binlerce kilo hamsiye el konuldu !

Samsun'da yasa dışı avlanıldığı belirlenen binlerce kilo hamsiye el konuldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ocak ayının ilk yarısında yapılan 26 denetimde yasa dışı avlanıldığı belirlenen, boy yasağına uymayan toplam 148 bin 500 kilo hamsiye el konulduğu ve ilgililere idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri avcılığı denetimlerini sürdürüyor. Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanmasının plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik önlemlerin alınarak uygulanması, istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yapılması, büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağları ile yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu bağlamda; müdürlüğümüze ve bakanlığımıza intikal etmiş olan ihbar ve şikayetler üzerine İl ve İlçe Müdürlüğümüz kontrolörlerince ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiştir. 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısında denetim ekiplerince toplam 26 denetim yapılmıştır. Denetimler sonucu yasadışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplan 148.500 kilo hamsiye el konularak, ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmıştır."

DHA
485
Aykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e göndermeAykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme
AK Parti kitapçığında Bahçeli sürpriziAK Parti kitapçığında Bahçeli sürprizi
Belgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklamaBelgrad Ormanı'nda işaretler hakkında açıklama
Rus uçak gemisine İngiltere'den yakın markajRus uçak gemisine İngiltere'den yakın markaj
Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !
Alkışlar Van Persie içinAlkışlar Van Persie için
Mezarlıkta şok ! 3 erkek cesedi bulunduMezarlıkta şok ! 3 erkek cesedi bulundu
TSK, DEAŞ'ın belini kırdı !TSK, DEAŞ'ın belini kırdı !
FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!FETÖ'nün Trump’a gönderdiği mektup!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS