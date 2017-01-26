Binlerce kilo hamsiye el konuldu !

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ocak ayının ilk yarısında yapılan 26 denetimde yasa dışı avlanıldığı belirlenen, boy yasağına uymayan toplam 148 bin 500 kilo hamsiye el konulduğu ve ilgililere idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri avcılığı denetimlerini sürdürüyor. Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanmasının plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik önlemlerin alınarak uygulanması, istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yapılması, büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağları ile yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu bağlamda; müdürlüğümüze ve bakanlığımıza intikal etmiş olan ihbar ve şikayetler üzerine İl ve İlçe Müdürlüğümüz kontrolörlerince ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiştir. 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısında denetim ekiplerince toplam 26 denetim yapılmıştır. Denetimler sonucu yasadışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplan 148.500 kilo hamsiye el konularak, ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmıştır."