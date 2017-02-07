BİNLERCE KİŞİ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILDI !

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 ve

İçişleri Bakanlığından da 49 kişi meslekten ihraç edildi.