SON DAKİKABİNLERCE KİŞİ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILDI !

BİNLERCE KİŞİ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILDI !

BİNLERCE KİŞİ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILDI !

Yeni çıkan Kanun Hükmü Kararname ile 4 bin 464 kişi meslekten ihraç edildi

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 585 ve

İçişleri Bakanlığından da 49 kişi meslekten ihraç edildi.

1168
Katile böyle bağırdılar: Adamsın !Katile böyle bağırdılar: Adamsın !
''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''
Bakan Soylu'nun acı günüBakan Soylu'nun acı günü
Ünlü oyuncudan Nijeryalı eşine şok dava !Ünlü oyuncudan Nijeryalı eşine şok dava !
Türkiye Varlık Fonu nedir ?Türkiye Varlık Fonu nedir ?
Bir ''saadet zinciri'' daha !Bir ''saadet zinciri'' daha !
Gökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attıGökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attı
Murat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay olduMurat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay oldu
FETÖ ablasından aşk itirafıFETÖ ablasından aşk itirafı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS