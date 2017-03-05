Binlerce kişiyi ilgilendiren ''2B arazisi'' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazileri ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Ağbal, iki gün sonra sona erecek 2B arazi işlemlerine başvuru süresinin alınan kararla uzatıldığını söyledi.

Sakarya'da da çok sayıda 2B arazisi bulunduğunu aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan bir kısmı zamanında müracaat etmiş ama ödemelerini yapmakta sıkıntı çekmiş, taksitlerini ödememiş, 2B arazisini alma hakkını kaybetmiş. Bununla ilgili normalde 7 Mart'a kadar getirmiş olduğumuz bir imkan vardı. O imkan bitiyor. 7 Mart geldiğinde ödemelerini aksatanlar bu sistemden çıkarılacaklardı.

Fakat hükümet olarak bu konuda bir karar aldık. İnşallah Sakarya başta olmak üzere bütün vilayetlerimizde 2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani eylüle kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz. Yine 2B arazisi olup da bu araziyi almak için başvurmamış vatandaşlarımız için de aynı uzatmayı yapıyoruz. Dolayısıyla 2B arazisi olan vatandaşlarımıza böylelikle 6 ay süreli yeni bir imkan da getirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Ağbal, gelişen, büyüyen Türkiye'de Sakarya'nın önümüzdeki yıllarda bu büyümeden daha fazla pay alacağını da sözlerine ekledi.