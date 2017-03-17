Binlerce litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Başakşehir'de TIR parkında kaçak akaryakıt satıldığı yönünde bir ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek TIR parkında inceleme yapıp kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri önceki gün operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda C.C. ve U.Y. yakalanıp gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde ki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TIR parkında yapılan aramalarda 13 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri kaçak akaryakıta el koyarken, şüpheli C.C ve U.Y. hakkında akaryakıt kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.