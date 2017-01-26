BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de durdurulan TIR'da gizli bölmelere saklanan binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırda,  dorsenin zemininde oluşturulan gizli bölmelere saklanan 46 bin paket kaçak sigara  ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri  girişinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 80 EC 865 plakalı boş  tırı durdurdu.

Detaylı arama için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen aracın  dorsesinin zemininde oluşturulan gizli bölmelere gizlenen 46 bin paket kaçak  sigara bulundu.

Tır sürücüsü S.T. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
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