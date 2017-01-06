Binlerce personel ihraç edildi

Üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Emniyet'ten 2 bin 687 personel ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 personel ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan 838 personelin ilişiği kesildi. Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Emniyet'ten 2 bin 687 personel ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 personel ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan 838 personelin ilişiği kesildi. Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.

Hava ve Deniz Kuvvetleri'nden 313 asker görevden alındı. 649 akademisyenin görevine son verildi. Danıştay'dan 8 kişi ihraç edildi.

83 dernek-vakıf kapatıldı.

Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Polis internet abonelerinin kimliklerine ulaşabilecek.

İlkokul mezunları uzman çavuş, uzman onbaşı olabilecek.