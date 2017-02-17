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BİR AN OLSUN BAŞINDAN AYRILMADI

Bir an olsun başından ayrılmadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan Volkan C., ağır yaralı Aylin Ş'nin yanına uzanarak ambulansın gelmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mersin-Antalya D-400 karayolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Yeniyol ışıklarında meydana geldi. Işıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen 33 KFM 16 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir an olsun başından ayrılmadı

İHA
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