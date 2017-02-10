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BİR DEPREM DE ADANA'DA

Bir deprem de Adana'da

Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Adana’da merkezüssü Kozan ilçesine bağlı Kızıllar beldesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:15 sularında, meydana gelen 4.0 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kozan'daki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. 

KANDİLLİ: 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Kozan'ın Kızıllar beldesinde bugün saat 19.15'te deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

AFAD: YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE 

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 19.15 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Günlerdir sallanan Çannakale Ayvancık'ın ardından Ağrı da bu gün 4.5 şiddetinde depremle sallanmıştı.  

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