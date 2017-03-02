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BİR DEPREM DE ŞANLIURFA'DA !

Bir deprem de Şanlıurfa'da !

Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından Şanlıurfa da 4.2'lik depremle sallandı.

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Adıyaman'da meydana gelen ve bütün bölgede hissedilen 5.5'lik depremin ardından Şanlıurfa Kısımkuyu mevkiinde de 4.2 bir deprem meydana geldi. Depremin Adıyaman'daki depremle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor... 
 

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