Bir deprem de Şanlıurfa'da !

Adıyaman'da meydana gelen ve bütün bölgede hissedilen 5.5'lik depremin ardından Şanlıurfa Kısımkuyu mevkiinde de 4.2 bir deprem meydana geldi. Depremin Adıyaman'daki depremle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor...
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