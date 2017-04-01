Van'da toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kim Kürt'ün Türk'ten, Laz'ın Çerkez'den üstün olduğunu söyleyebilir. Bir ırkın üstün olduğunu söylemek Allah'ın yarattığını hor görmek değil midir? Her türlü ırkçılığı, ayrımcılığı ayaklar altına aldım diyen Peygamberimize hürmetsizlik değil mi? Bir dili, bir ırkı inkâr etmenin insanlık suçu olduğunu biliyoruz.

Türk'te biziz, Kürt'te biziz, Zaza'da biziz.

O Kandil sönecek. Birlik, kardeşlik o Kandil'i söndürecek.

Esnaftan haraç alanları biliyorsunuz. Van'da sermayenin, vatandaşların göç etmek zorunda kaldığını biliyorsunuz. Devletin şefkatli eli ve desteği hep sizinle olacak. Ancak demir yumruğu da sizin hayatınızı zorlaştıranın, teröristin tepesinde patlayacak.

Teröristleri kaçtığı yere kadar kovalayacağız. Bulundukları delikte etkisiz hale getireceğiz.

"Bizi de Türk ve Kürt olarak

ayrıştırmak istiyorlar"

Gün uyanık olma günüdür. Ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de insanları Berberiler ve yerliler diye ikiye böldüler. Bizi de Türk ve Kürt olarak ayrıştırmak istiyorlar. Benim Kürt kardeşim bu oyuna gelmez.

Sandıklara giderek birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye var mısınız?

Şimdi biz yeni anayasa dedikçe HDP ve CHP milleti tehdit adiyor. Korku salıyor. Bunlar artık ikiz kardeş olmuşlar. Kardeşim Vanlı'nın lafa değil işe, projelere ihtiyacı var.

Bunların savunduğu anayasa bizi işkencelerle anılan bir ülke haline getiren anayasayı savunuyorlar, darbe anayasasını savunuyorlar. Yeni anayasada çukuculara, hendekçilere yer yok. Millete hizmetkar olacaklara yer var.

"Yeni anayasada çukurculara,

hendekçilere yer yok"

Şimdi biz yeni anayasa dedikçe HDP ve CHP milleti tehdit adiyor. Korku salıyor. Bunlar artık ikiz kardeş olmuşlar. birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor. Kardeşim, Vanlı'nın lafa değil işe, projelere ihtiyacı var.

Bunların savunduğu anayasa bizi işkencelerle anılan bir ülke haline getiren anayasayı savunuyorlar, darbe anayasasını savunuyorlar. Yeni anayasada çukuculara, hendekçilere yer yok. Millete hizmetkar olacaklara yer var.

"Van neden Doğu'nun İstanbul'u olmasın?"

2010'daki Van Depremi'nin ne olduğunu biliyoruz. Neden Van doğunun İstanbul'u, Antalya'sı olmasın? Neden? Neden herkesin iş,aş sahibi olduğu bir yer olmasın?

Biz inşaatlar yaparken, PKK'lı alçaklar insanları kaçırarak Van'a zarar veriyor. Biz yaparken onlar bozuyor. Yatırımı engelleyenler en çok Vanlı'ya zarar vermedi mi? Terörler bölgedeki ticareti durma noktasına getirenler en çok zararı size vermedi mi? Yollar, tüneller yapılmasın diye işçileri, mühendisleri katleden bu alçaklar değil mi? En çok bundan Kürtler zarar görmedi mi?

Kalem tutması gereken çocukların ellerine silah tutuşturanlardan hesap sormayacak mıyız? Siz de şahit olun ki annelerin gözyaşı dinecek, terörün gençleri kullanmasına izin vermeyeceğiz.

Cazibe Merkezleri Projesi'ne Van'ı da dahil ettik. Eski belediye başkanları gelen trilyonları Vanlılar için harcayacaklarına dağa, teröristlere gönderdiler. Her yıl 400 trilyon para geliyor, nerede bu para? 750 trilyon borç taktılar. 16 Nisan'da bunlara hesap soracak mıyız?

Şimdi bunların bir de destekçisi türedi. Avrupa'daki ülkeler işi gücü bıraktı, bunların propagandasını yapıyor. Bölücülerle iş tutuyorlar. Bu demokrasi değil, çifte standart ve iki yüzlülüktür. Zalime merhamet, mazluma zulümdür. 6-8 Ekim olaylarında çocukların eline silah tutuşturarak yaptıklarını biliyorsunuz. Gencecik kardeşlerimizin dedeleri yaşındaki adamlara çektirdiklerini biliyorsunuz. Sizin işinize gitmenize sebep olmadılar mı?

Mesele Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin her alanda gelişmesinin hazmedilememesi. Hiçbir sorun büyüyen Türkiye'yi kabul etmeyen küresel güçlerle çözülmez. Bir olacağız ve sorunların üzerine beraber gideceğiz. Şimdi PKK, HDP, DEAŞ bu değişikliğe 'hayır' diyor anlıyor musunuz? Neden Avrupa ülkeleri 'hayır' kampanyası yapıyor? Türkiye büyümesin, güçlenmesin diye…

Yeni anayasada bağımsızlık, tarafsızlık var. Artık milletin iktidarı var. Yeni anayasada millet iktidara geliyor. Siz hükümeti de seçeceksiniz, Meclis'i de seçeceksiniz. Bir sandıkta milletvekillerini, bir sandıkta da cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Aynı belediye seçimi gibi. Güvenoyu yok diyorlar. Güvenoyunu siz vereceksiniz.

Bir de tutturmuşlar tek adam diye. Siz istiyorsunuz diye 2 tane mi cumhurbaşkanı olacak, 2 tane mi muhtar seçeceğiz. HDP eş başkanlığa takmış. İşte sen böyle yaparsan millet sana gereken cevabı verir.

100 bin İranlı turist Nevruz için Van'a tatil yapmaya geldi. Bu terörün bittiğinin kanıtıdır.