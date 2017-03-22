Bir dizi daha final yapıyor !

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden 'Hayat Şarkısı'ndan hayranları için üzücü haber geldi. Salı günleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle mücadele eden 'Hayat Şarkısı'nın pazar günü ekrana geleceği açıklanmıştı.

Dizinin yayın gününün değişmesiyle yıkılan hayranları bir şok daha yaşadı. Daha önce Hayat Şarkısı adlı dizinin yapımcısı tarafından erken final yapmayacakları duyurulmuştu.

YÖNETMEN AÇIKLADI

Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs sonunda dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı.

İşte Karcı'nın o paylaşımı;

Karcı, "Sevgili Hayat Şarkısı ailesi. Evet günümüz değişti. 2 Nisan Pazar'dan itibaren 48. bölümümüzle "Bodrum Masalı" dizisinden hem sonra saat 21.00'de özetsiz bölümlerimizle Mayıs sonuna kadar sizlerle beraberiz. Anlayaşınız desteğiniz ve güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkürler! Unutmayın biz büyük bir aileyiz!" ifadelerini kullandı.