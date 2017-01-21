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BİR FIRINDA ELE GEÇİRİLDİ

Bir fırında ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen operasyonda nükleer enerji üretimi ve füze yapımında kullanıldığı belirtilen 2 kilo 56 gram ağırlığında saf alüminyum külçesi bulundu.

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Aksaray'da düzenlenen operasyonda nükleer enerji üretimi ve füze yapımında kullanıldığı belirtilen 2 kilo 56 gram ağırlığında saf alüminyum külçesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Sanayi Caddesi'ndeki fırında külçe halinde saf alüminyum bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Fırında yapılan aramada çelik kasada 2 kilo 56 gram ağırlığında saf alüminyum külçesi ele geçirildi.

Nükleer enerji üretimi ve füze imalatında kullanıldığı, piyasa değirinin yaklaşık 4 milyon 200 bin lira olduğu belirtilen alüminyum külçesi, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine gönderildi.

Fırın çalışanı Yunus Y. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
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