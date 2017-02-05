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BİR GECEDE İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Bir gecede iki kişi uyuşturucudan öldü

Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi ölü bulundu.

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Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi aynı gece ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde yaşayan 54 yaşında ki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa O'nun cansız bedeni kesim ölüm sebebi belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İHA
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