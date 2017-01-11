"BİR GİTTİM KARŞIMDA MUHTEŞEM BİR KIZ"

"Bir gittim karşımda muhteşem bir kız"

Armağan Çağlayan, programında ünlü koreograf Uğurkan Erez'i ağırladı.

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Armağan Çağlayan, teve2 ekranlarında canlı yayınlanan 'Hepsi Bugün Oldu' programında ünlü koreograf Uğurkan Erez’i ağırladı.

"Deniz Akkaya’nın ne kadar önemli ve ne kadar özel bir kız olduğunu sonradan anladım" diyen Uğurkan Erez, 39 yaşındaki ünlü isimle ilgili bir anısını, "Seneler önce gelip bana manken olmak istediğini söyledi. Biraz da disiplinsizdi. Ben de 'Senden hiçbir şey olmaz kardeşim' dedim"  sözleriyle anlattı.

Bir gün Neşe Erberk aracılığıyla Akkaya ile tekrar karşılaştığını dile getiren Erez, "Bir gittim, karşımda muhteşem bir kız duruyor. 'Kim bu Neşe?' dedim. Bana 'Uğurkan abi, siz bana seneler önce senden bir şey olmaz demiştiniz, işte şimdi karşınızdayım' cevabını verdi. Ben de ona 'Kızım senden çok şey olur' dedim. O günden sonra benimle baş mankenlerimden biri olarak devam etti. Çok az yanılırım, ama yanılabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

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